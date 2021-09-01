В столичной гимназии пожар в одном из кабинетов
В среду вечером, 1 сентября, в центре Киева горит учебное заведение. На месте происшествия работают спасатели
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
В Киеве на бульваре Шевченко 54/56 произошел пожар в учебном заведении. На втором этаже в кабинете произошло возгорание на площади 50 квадратных метров, - сообщила она.
В результате пожара жертв и пострадавших нет.
На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и полиция.
Судя по Google Maps, пожар произошел в гимназии имени Михаила Драгоманова.
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