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01 сентября 2021, 20:55 894

В столичной гимназии пожар в одном из кабинетов

01 сентября 2021, 20:55 894
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Фото РБК-Украина
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В среду вечером, 1 сентября, в центре Киева горит учебное заведение. На месте происшествия работают спасатели

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

В Киеве на бульваре Шевченко 54/56 произошел пожар в учебном заведении. На втором этаже в кабинете произошло возгорание на площади 50 квадратных метров, - сообщила она.

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и полиция.

Судя по Google Maps, пожар произошел в гимназии имени Михаила Драгоманова.

Как сообщалось, сегодня в Киеве горел рынок"Юность".

А утром в Днепре дотла сгорел торговый павильон.

пожар Киев Столица школа ГСЧС

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