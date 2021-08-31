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31 серпня 2021, 15:34 56

У КМДА розповіли про заборони та обмеження для столичних закладів освіти

31 серпня 2021, 15:34 56
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві з 1 вересня в закладах освіти буде встановлено низку заборон та обмежень. Зокрема, від батьків при вході у приміщення вимагатимуть COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає RegioNews.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення та ввела низку заборон, що допоможуть увійти закладам освіти у навчальний процес із мінімальними ризиками розповсюдження коронавірусу", - зазначив він.

Так, під час перебування столиці у "зеленій" зоні карантину буде заборонено вхід групами та масове перебування в закладі батьків учнів.

Крім того, буде заборонено індивідуальне відвідування закладів батьками та вхід і перебування у закладі освіти осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на COVID, що проведене не більше як за 72 години до відвідування закладу. Дана заборона буде діяти у всіх зонах карантину.

Також зазначається, що у разі встановлення "жовтого" та "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки навчання має бути організовано у "змішаному" форматі – як дистанційно, так і в закладі освіти із дотриманням протиепідемічних вимог.

При цьому, організацію проведення батьківських консультацій або зборів необхідно буде забезпечити в онлайн режимі.

Нагадаємо, у МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину.

карантин школа КМДА пандемія Обмеження зона

 
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