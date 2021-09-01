15:48  01 вересня
У Харківській області призначили нового керівника поліції
14:47  01 вересня
В Україні зросли виплати за субсидіями: у яких областях найбільше
17:51  01 вересня
На Донбасі окупанти знову обстріляли Авдіїївку
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2021, 19:31 46

Чиновника Миколаївської ОДА підозрюють у розкраданні 900 тис. грн при ремонті онкодиспансеру

01 вересня 2021, 19:31 46
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Миколаєві повідомлено про підозру посадовцю у зловживанні при ремонті онкологічного диспансеру на майже 900 тис грн  

Про це повідомляє Окружна прокуратура міста Миколаєва, передає RegioNews.

31 серпня 2021 року повідомлено про підозру посадовцю Департаменту архітектури, містобудування, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської облдержадміністрації за фактом зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України).

Встановлено, що за результатами відкритих торгів Управлінням капітального будівництва Миколаївської ОДА у 2020 році укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту криші на одному із корпусів Миколаївського обласного онкологічного диспансеру.

У кінці 2020 року керівник підрядної організації, не виконавши у повному обсязі будівельні роботи, надав замовнику документи, що підтверджують їх виконання у повному обсязі.

В подальшому, посадовець, який здійснював технічний нагляд за проведенням робіт, діючи в інтересах підрядної організації, знаючи що роботи невиконані у повному обсязі, безпідставно підписав акти виконаних робіт, на підставі яких підрядній організації проведено оплату робіт, які не були виконані, в результаті чого Управлінню капітального будівництва Миколаївської ОДА спричинені матеріальні збитки на загальну суму майже 900 тис грн, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

У прокуратурі додають, що раніше, 31 травня 2021 року, також повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялося, на Харківщині посадовців "Укрзалізниці" впіймали на крадіжці грошей зарплатного фонду.

Також на Буковині викрито схему привласнення 1,3 млн державних коштів з ліквідації наслідків повені.

прокуратура розкрадання ремонт Миколаївська область ОДА

Співробітники СБУ постануть перед судом за вимагання $120 тисяч
01 вересня 2021, 15:32
ВАКС постановив взяти під варту колишнього директора "Укрхімтрансаміаку"
01 вересня 2021, 12:13
Службовців "Укрзалізниці" викрили на спробі заволодіння 3 млн грн бюджетних коштів
01 вересня 2021, 10:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram