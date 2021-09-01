Чиновника Миколаївської ОДА підозрюють у розкраданні 900 тис. грн при ремонті онкодиспансеру

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У Миколаєві повідомлено про підозру посадовцю у зловживанні при ремонті онкологічного диспансеру на майже 900 тис грн

Про це повідомляє Окружна прокуратура міста Миколаєва, передає RegioNews.

31 серпня 2021 року повідомлено про підозру посадовцю Департаменту архітектури, містобудування, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської облдержадміністрації за фактом зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України).

Встановлено, що за результатами відкритих торгів Управлінням капітального будівництва Миколаївської ОДА у 2020 році укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту криші на одному із корпусів Миколаївського обласного онкологічного диспансеру.

У кінці 2020 року керівник підрядної організації, не виконавши у повному обсязі будівельні роботи, надав замовнику документи, що підтверджують їх виконання у повному обсязі.

В подальшому, посадовець, який здійснював технічний нагляд за проведенням робіт, діючи в інтересах підрядної організації, знаючи що роботи невиконані у повному обсязі, безпідставно підписав акти виконаних робіт, на підставі яких підрядній організації проведено оплату робіт, які не були виконані, в результаті чого Управлінню капітального будівництва Миколаївської ОДА спричинені матеріальні збитки на загальну суму майже 900 тис грн, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

У прокуратурі додають, що раніше, 31 травня 2021 року, також повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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