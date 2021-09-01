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01 сентября 2021, 19:31 446

Чиновника Николаевской ОГА подозревают в хищении 900 тыс. грн при ремонте онкодиспансера

01 сентября 2021, 19:31 446
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Фото из открытых источников
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В Николаеве сообщено о подозрении чиновнику в злоупотреблении при ремонте онкологического диспансера на почти 900 тыс грн  

Об этом сообщает Окружная прокуратура города Николаева, передает RegioNews.

31 августа 2021 года сообщено о подозрении должностному лицу департамента архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации по факту злоупотребления служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Установлено, что по результатам открытых торгов Управлением капитального строительства Николаевской ОГА в 2020 году заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в одном из корпусов Николаевского областного онкологического диспансера.

В конце 2020 года руководитель подрядной организации, не выполнив в полном объеме строительные работы, предоставил заказчику документы, подтверждающие их выполнение в полном объеме.

В дальнейшем, чиновник, который осуществлял технический надзор за проведением работ, действуя в интересах подрядной организации, зная, что работы выполнены в полном объеме, необоснованно подписал акты выполненных работ, на основании которых подрядной организации проведен оплату работ, которые не были выполнены, в результате чего Управлению капитального строительства Николаевской ОГА вызванные материальный ущерб на общую сумму почти 900 тыс. грн, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре добавляют, что ранее, 31 мая 2021 года, также сообщено о подозрении руководителю подрядной организации по факту присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, составления и выдачи заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как сообщалось, на Харьковщине должностных лиц "Укрзализныци" поймали на краже денег зарплатного фонда.

Также на Буковине разоблачена схема присвоения 1,3 млн государственных средств по ликвидации последствий наводнения.

прокуратура хищение ремонт Николаевская область ОГА

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