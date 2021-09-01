Чиновника Николаевской ОГА подозревают в хищении 900 тыс. грн при ремонте онкодиспансера

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В Николаеве сообщено о подозрении чиновнику в злоупотреблении при ремонте онкологического диспансера на почти 900 тыс грн

Об этом сообщает Окружная прокуратура города Николаева, передает RegioNews.

31 августа 2021 года сообщено о подозрении должностному лицу департамента архитектуры, градостроительства, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации по факту злоупотребления служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Установлено, что по результатам открытых торгов Управлением капитального строительства Николаевской ОГА в 2020 году заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в одном из корпусов Николаевского областного онкологического диспансера.

В конце 2020 года руководитель подрядной организации, не выполнив в полном объеме строительные работы, предоставил заказчику документы, подтверждающие их выполнение в полном объеме.

В дальнейшем, чиновник, который осуществлял технический надзор за проведением работ, действуя в интересах подрядной организации, зная, что работы выполнены в полном объеме, необоснованно подписал акты выполненных работ, на основании которых подрядной организации проведен оплату работ, которые не были выполнены, в результате чего Управлению капитального строительства Николаевской ОГА вызванные материальный ущерб на общую сумму почти 900 тыс. грн, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре добавляют, что ранее, 31 мая 2021 года, также сообщено о подозрении руководителю подрядной организации по факту присвоения чужого имущества в особо крупных размерах, составления и выдачи заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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