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29 серпня 2021, 10:50 165

На Харківщині посадовців "Укрзалізниці" впіймали на крадіжці грошей зарплатного фонду

29 серпня 2021, 10:50 165
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Управління СБУ на Харківщині
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На Харківщині СБУ викрила схему привласнення бюджетних коштів Укрзалізниці: посадовці «заробили» майже 2 млн грн на підлеглих

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу управління СБУ на Харківщині

За даними слідства посадовці структурного підрозділу філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" на Харківщині привласнили майже 2 мільйона гривень, які були виділені на заробітну плату працівникам.

Протягом останніх років керівництво філії вносило недостовірні відомості в офіційні документи, а незаконно нараховану підлеглим зарплату привласнювало.

Під час обшуків на робочих місцях учасників оборудки правоохоронці виявили документальні матеріали та відомості щодо обліку робочого часу із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що на початку серпня СБУ в Одесі викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів

СБУ зарплати крадіжка кримінальна справа Укрзализныця

 
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