08:42  01 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 2075 випадків зараження
09:46  01 вересня
В останній день літа COVID-щеплення отримали понад 150 тисяч українців
08:09  01 вересня
Доба в ООС: зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2021, 10:44 338

Службовців "Укрзалізниці" викрили на спробі заволодіння 3 млн грн бюджетних коштів

01 вересня 2021, 10:44 338
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили "схему" розтрати бюджетних коштів службовими особами АТ "Українська залізниця". Вони намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Двом службовим особам регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" та директору приватної комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, службовці підробили офіційну документацію та намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами, аби заволодіти трьома мільйонами гривень бюджетних коштів.

Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Схеми Укрзализныця корупція ремонт поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram