Службовців "Укрзалізниці" викрили на спробі заволодіння 3 млн грн бюджетних коштів

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Правоохоронці викрили "схему" розтрати бюджетних коштів службовими особами АТ "Українська залізниця". Вони намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Двом службовим особам регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця" та директору приватної комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, службовці підробили офіційну документацію та намагалися провести ремонті роботи за необґрунтовано завищеними цінами, аби заволодіти трьома мільйонами гривень бюджетних коштів.

Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.