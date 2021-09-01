ВАКС постановив взяти під варту колишнього директора "Укрхімтрансаміаку"

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ВАКС.



Так, суд задовольнив клопотання детективів і прокурора та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відомо, що підозрюваний Віктор Бондік був гендиректором "Укрхімтрансаміаку" у 2007-2016 роках.

Повний текст ухвали буде оголошено 6 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, колишній очільник "Укрхімтрансаміаку", зловживаючи своїм службовим становищем, організував закупівлю бентонітової глини, яку видобувало підконтрольне йому товариство, замість використання для підсипки аміакопроводу безкоштовного ґрунту, який знаходився у місті проведення ремонтних робіт.

24 червня 2021 року йому було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало понад 42,5 млн гривень збитків. Про підозру йому повідомлено заочно у зв'язку з невідомим місцеперебуванням.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід членові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 5 000 658 грн та носінням електронного браслета.