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01 вересня 2021, 15:32 590

Співробітники СБУ постануть перед судом за вимагання $120 тисяч

01 вересня 2021, 15:32 590
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Фото: з відкритих джерел
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Прокурори передали до суду справу стосовно групи осіб, до складу якої входило двоє оперативних працівників СБУ. Вони вимагали у чоловіка $120 тисяч за нестворення перешкод щодо подальшого перебування у громадянстві України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Співробітникам СБУ також інкримінують порушення таємниці телефонних розмов і незаконне поводження з бойовими припасами", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці усунуті від займаних посад, до них застосовані запобіжні заходи у вигляді застави.

Раніше повідомлялось, що до суду передали справу шістьох чиновників управління ДСНС Луганської області, які "на папері” гасили масштабні пожежі.

суд Офіс генпрокурора СБУ залог прокуратура

 
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