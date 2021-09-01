Співробітники СБУ постануть перед судом за вимагання $120 тисяч
Прокурори передали до суду справу стосовно групи осіб, до складу якої входило двоє оперативних працівників СБУ. Вони вимагали у чоловіка $120 тисяч за нестворення перешкод щодо подальшого перебування у громадянстві України
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Співробітникам СБУ також інкримінують порушення таємниці телефонних розмов і незаконне поводження з бойовими припасами", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці усунуті від займаних посад, до них застосовані запобіжні заходи у вигляді застави.
Раніше повідомлялось, що до суду передали справу шістьох чиновників управління ДСНС Луганської області, які "на папері” гасили масштабні пожежі.
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