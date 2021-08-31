СБУ ліквідувала мережу з виготовлення підробних COVID-сертифікатів

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Співробітники Служби безпеки України ліквідували схему з виготовлення фальшивих міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, організовану уродженцями Волинської, Львівської та Чернівецької областей

Про це повідомляють в СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 грн. Щодня ділки виготовляли до 20 таких "документів". Здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс, - зазначає пресслужба СБУ.

Зловмисники виготовляли підробки з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України, що давало змогу їхнім власникам безперешкодно перетинати кордон іноземних держав. "Клієнтів" знаходили через інтернет, а готові підробки надсилали поштою.

Під час проведених за місцями проживання учасників схеми та в орендованому офісі обшуків вилучено комп'ютери, принтери та мобільні термінали з доказами протиправної діяльності, файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію, дублікати печаток медичних закладів, банківські картки, через які здійснювалися "розрахунки", та інші докази.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Як повідомлялося, українські прикордонники почали проводити електронну перевірку COVID-сертифікатів.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві охорони здоров’я підготували законопроєкт, що передбачає за підробку довідок про щеплення кримінальну відповідальність.