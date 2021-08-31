СБУ разом з американськими правоохоронцями накрила групу, яка виготовляла "липові" паспорти

Служба безпеки України спільно з правоохоронцями США ліквідувала злочинну групу, яка займалась виготовленням фальшивих документів, зокрема ID-карток

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що зловмисники переважно виготовляли фальшиві ID-карти, які давали змогу незаконно перетинати кордон різних країн. А їхніми клієнтами здебільшого були нелегальні мігранти з країн Близького Сходу, які хотіли "легалізуватися" на території "західних країн".

Щомісяця виготовляли кілька десятків фальшивок, які переправляли за кордон через водіїв міжнародних перевезень.

"Злочинне угруповання діяло на території Львова. Зловмисники "спеціалізувалися" на виготовленні підроблених документів будь-якої складності, а свої послуги рекламували через анонімний сервер у мережі "Darknet", - додають в СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, де виготовляли підроблені документи, вилучили печатки, бланки, голограми, комп’ютерну техніку, задіяну в процесі виготовлення та збуту підроблених документів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.