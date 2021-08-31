У МОЗ розповіли, коли вакциновані українці зможуть отримати паперовий COVID-сертифікат

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Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За словами очільниці директорату із цифрової трансформації МОЗ Марії Карчевич пояснює, що документ стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі", - розповіла Карчевич.

Нагадаємо, що наразі дві дози вакцини від COVID-19 отримали понад 3,7 мільйона українців