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31 серпня 2021, 10:28 513

У МОЗ розповіли, коли вакциновані українці зможуть отримати паперовий COVID-сертифікат

31 серпня 2021, 10:28 513
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації восени

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За словами очільниці директорату із цифрової трансформації МОЗ Марії Карчевич пояснює, що документ стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі", - розповіла Карчевич.

Нагадаємо, що наразі дві дози вакцини від COVID-19 отримали понад 3,7 мільйона українців

COVID-19 covid-сертифікат вакцина вакцинація МОЗ

 
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