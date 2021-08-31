У дитсадку на Буковині спалах COVID-19
В одному із дошкільних навчальних закладів Чернівецької області стався спалах коронавірусу
Про це сьогодні, 31 серпня, на брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
За останні кілька тижнів ми маємо спалах коронавірусу в одному із дитсадків у ТГ області. Зараз там вживають усі необхідні заходи для зменшення поширення цієї хвороби, - сказала посадовиця.
Також Наталія Гусак зазначила, що у лікарнях лежать 36 дітей із коронавірусною інфекцією та підозрою.
Як повідомлялося, у МОЗ назвали умови щеплення дітей від 12 років від COVID-19: за умови наявності ризиків для їхнього здоров’я та необхідності отримати документ про вакцинацію задля перетину кордону.
Також відомо, що МОЗ затвердив нові карантинні заходи в дитячих садках.