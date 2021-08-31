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31 серпня 2021, 14:45 546

У дитсадку на Буковині спалах COVID-19

31 серпня 2021, 14:45 546
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Фото з відкритих джерел
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В одному із дошкільних навчальних закладів Чернівецької області стався спалах коронавірусу

Про це сьогодні, 31 серпня, на брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

За останні кілька тижнів ми маємо спалах коронавірусу в одному із дитсадків у ТГ області. Зараз там вживають усі необхідні заходи для зменшення поширення цієї хвороби, - сказала посадовиця.

Також Наталія Гусак зазначила, що у лікарнях лежать 36 дітей із коронавірусною інфекцією та підозрою.

Як повідомлялося, у МОЗ назвали умови щеплення дітей від 12 років від COVID-19: за умови наявності ризиків для їхнього здоров’я та необхідності отримати документ про вакцинацію задля перетину кордону.

Також відомо, що МОЗ затвердив нові карантинні заходи в дитячих садках.

Тим часом прем'єр заявив, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі, а мер Києва Кличко не планує закривати садочки та початкову школу в разі наступної хвилі пандемії COVID-19.

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