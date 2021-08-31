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31 августа 2021, 19:33 3

СБУ ликвидировала сеть по изготовлению поддельных COVID-сертификатов

31 августа 2021, 19:33 3
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Фото СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали схему по изготовлению фальшивых международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, организованный уроженцами Волынской, Львовской и Черновицкой областей

Об этом сообщают в СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составляла 1600 грн. Ежедневно дельцы изготавливали до 20 таких "документов". В основном дома. А в одной из областей даже арендовали для этого офис, - отмечает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники изготавливали подделки с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что давало возможность их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств. "Клиентов" находили через интернет, а готовые подделки присылали по почте.

Во время проведенных по местам проживания участников схемы и в арендованном офисе обысков изъяты компьютеры, принтеры и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности, файлы бланков международных свидетельств о вакцинации, дубликаты печатей медицинских учреждений, банковские карты, через которые осуществлялись "расчеты", и другие доказательства.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме человек.

Как сообщалось, украинские пограничники начали проводить электронную проверку COVID-сертификатов.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий за подделку справок о прививках уголовную ответственность.

COVID-19 covid-сертификат подделка СБУ Львовская область Буковина Волынь

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