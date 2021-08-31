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31 серпня 2021, 14:20 451

Українські прикордонники почали проводити електронну перевірку COVID-сертифікатів

31 серпня 2021, 14:20 451
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Фото з відкритих джерел
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Українські прикордонники отримали електронні пристрої з відповідним програмним забезпеченням і почали проводити електронну перевірку COVID-19-сертифікатів

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Державна прикордонна служба України розпочала застосовувати електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби, — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі ДПСУ зазначили, що прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням "SafeBorder". Воно передбачає можливість автоматизованої перевірки документа. Щоб здійснити перевірку прикордоннику достатньо просканувати QR-код COVID-сертифікату та отримати на екрані електронного пристрою підтвердження статусу документа.

Від початку застосування програмного забезпечення прикордонники вже перевірили понад 60 тисяч цифрових COVID-сертифікатів при оформленні в’їзду людей до України. Найчастіше електронні сертифікати використовуються в пунктах пропуску на західній ділянці кордону та в столичних аеропортах, повідомили у відомстві.

До мережі цифрових COVID-сертифікатів під’єднані майже 40 країн, серед яких країни – члени ЄС: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також країни, які не є членами ЄС: Україна, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Сан-Марино, Швейцарія, Ватикан, Південна Македонія, Туреччина.

Перевірка COVID-сертифікатів, виданих в країнах, які не під’єднані до даної мережі, здійснюється візуально та за допомогою технічних засобів прикордонного контролю з вивченням ознак на предмет можливих підробок, додали в ДСПУ.

Як повідомлялося, МОЗ відтермінує перехід з паперових лікарняних на електронні, який мав відбутися з 1 вересня 2021 року.

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