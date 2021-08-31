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31 серпня 2021, 15:49 6389

Стало відомо, яку посаду отримала в Мін’юсті довічно засуджена

31 серпня 2021, 15:49 6389
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Фото з відкритих джерел
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У міністерстві юстиції України розповіли, яку саме посаду у відомстві отримала жінка, яка засуджена до довічного увʼязнення

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту у відповіді на офіційний запит LB.ua, передає RegioNews.

Жінку призначили на посаду помічниці патронатної служби міністра. До її трудових обов’язків належить:

складання звіту про стан виконавської дисципліни та проведену роботу зі здійснення контролю в центральному апараті та міжрегіональних територіальних органах з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;

надання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної служби та особами, що відбувають покарання, та покращення умов їх перебування у місцях позбавлення волі.

Крім того, у відомстві додали, що згідно з ч. 3 ст. 12 закону "Про центральні органи виконавчої влади" міністр [Денис Малюська] самостійно визначає персональний склад своєї патронатної служби. Працівники цієї служби призначаються на посаду та звільняються з неї державним секретарем міністерства за поданням міністра, а також у зв’язку зі звільненням міністра.

Проведення конкурсу на посаду в патронатній службі міністра законодавством не передбачено.

Як повідомлялося, Малюська влаштував на роботу у Мін'юст довічно засуджену.

суд ув'язнені Мінюст робота Денис Малюська

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