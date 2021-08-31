Стало відомо, яку посаду отримала в Мін’юсті довічно засуджена
У міністерстві юстиції України розповіли, яку саме посаду у відомстві отримала жінка, яка засуджена до довічного увʼязнення
Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту у відповіді на офіційний запит LB.ua, передає RegioNews.
Жінку призначили на посаду помічниці патронатної служби міністра. До її трудових обов’язків належить:
складання звіту про стан виконавської дисципліни та проведену роботу зі здійснення контролю в центральному апараті та міжрегіональних територіальних органах з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;
надання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії між персоналом пенітенціарної служби та особами, що відбувають покарання, та покращення умов їх перебування у місцях позбавлення волі.
Крім того, у відомстві додали, що згідно з ч. 3 ст. 12 закону "Про центральні органи виконавчої влади" міністр [Денис Малюська] самостійно визначає персональний склад своєї патронатної служби. Працівники цієї служби призначаються на посаду та звільняються з неї державним секретарем міністерства за поданням міністра, а також у зв’язку зі звільненням міністра.
Проведення конкурсу на посаду в патронатній службі міністра законодавством не передбачено.
Як повідомлялося, Малюська влаштував на роботу у Мін'юст довічно засуджену.