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31 августа 2021, 15:49 6380

Стало известно, какую должность получила в Минюсте пожизненно осужденная

31 августа 2021, 15:49 6380
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Фото из открытых источников
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В Министерстве юстиции Украины рассказали, какую именно должность в ведомстве получила женщина, которая приговорена к пожизненному заключению

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в ответе на официальный запрос LB.ua, передает RegioNews.

Женщину назначили на должность помощницы патронатной службы министра. К ее трудовым обязанностям относится:

составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и проведенную работу по осуществлению контроля в центральном аппарате и межрегиональных территориальных органах по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины;

предоставление предложений по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной службы и лицами, отбывающими наказание, и улучшению условий их пребывания в местах лишения свободы.

Кроме того, в ведомстве добавили, что согласно ч. 3 ст. 12 закона "О центральных органах исполнительной власти" министр [Денис Малюська] самостоятельно определяет персональный состав патронатной службы. Работники этой службы назначаются на должность и увольняются из нее государственным секретарем Министерства по представлению министра, а также в связи с увольнением министра.

Проведение конкурса на должность в патронатной службе министра законодательством не предусмотрено.

Как сообщалось, Малюська устроил на работу в Минюст пожизненно осужденную.

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