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27 серпня 2021, 17:40 252

Суд відправив під варту двох поліцейських, які за гроші "відмазували" підозрюваного у шахрайстві

27 серпня 2021, 17:40 252
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Печерський районний суд столиці відправив під варту на 2 місяці з заставою у 180 тисяч гривень двох працівників поліції так цивільну особу, які підозрюються у незаконному позбавленні волі людини та одержанні хабара

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Нагадаємо, вказані правоохоронці за допомогою спільника імітували затримання чоловіка, який перебував у розшуку задля отримання хабара у 10 тис. доларів США за неповідомлення про його місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування.

У середу, 25.08.2021, за результатами проведених слідчих дій поліцейським та їхньому спільнику було повідомлено про підозру.

Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

суд арешт залог Нацполіція хабар

 
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