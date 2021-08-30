15:33  30 серпня
У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном
13:57  30 серпня
Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель
08:11  30 серпня
Окупанти збільшили кількість обстрілів на Донбасі: поранено двох військовослужбовців ООС
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 14:38 2076

Малюська влаштував на роботу у Мін'юст довічно засуджену

30 серпня 2021, 14:38 2076
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр юстиції Денис Малюська взяв на роботу у відомство жінку, яка засуджена до довічного ув'язнення

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Малюськи у Facebook.

"Довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мін'юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - написав він.

За словами міністра, "взагалі працювати треба усім працездатним", "на шиї у держави сидіти вкрай небажано".

А в ситуації з довічниками, переконаний Малюська, йдеться не просто про заробіток, а й про ресоціалізацію – те, на що "витрачаються мільярди гривень платників податків" заради безпеки громадян.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела, жінка з довічним ув'язненням стала радницею Малюськи. Зазначено, що вона працює онлайн на спеціально обладнаному робочому місці і займається аналітикою даних. Сам міністр не розповів, за що вона була засуджена.

Нагадаємо, раніше в одному з інтерв'ю Малюська назвав засуджених до довічного ув’язнення "найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених". Він додавав, що готовий брати таких людей на роботу. За його словами, на жаль, з довічно засудженими не проводиться необхідна робота, а ефективний механізм допуску до них психологів і фахівців, які б оцінювали можливість їхнього помилування, відсутній.

Україна Мінюст міністр Денис Малюська Міністерство

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram