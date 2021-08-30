Малюська влаштував на роботу у Мін'юст довічно засуджену

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Міністр юстиції Денис Малюська взяв на роботу у відомство жінку, яка засуджена до довічного ув'язнення

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Малюськи у Facebook.

"Довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мін'юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - написав він.

За словами міністра, "взагалі працювати треба усім працездатним", "на шиї у держави сидіти вкрай небажано".

А в ситуації з довічниками, переконаний Малюська, йдеться не просто про заробіток, а й про ресоціалізацію – те, на що "витрачаються мільярди гривень платників податків" заради безпеки громадян.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела, жінка з довічним ув'язненням стала радницею Малюськи. Зазначено, що вона працює онлайн на спеціально обладнаному робочому місці і займається аналітикою даних. Сам міністр не розповів, за що вона була засуджена.

Нагадаємо, раніше в одному з інтерв'ю Малюська назвав засуджених до довічного ув’язнення "найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених". Він додавав, що готовий брати таких людей на роботу. За його словами, на жаль, з довічно засудженими не проводиться необхідна робота, а ефективний механізм допуску до них психологів і фахівців, які б оцінювали можливість їхнього помилування, відсутній.