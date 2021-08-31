08:49  31 серпня
COVID в Україні: за добу виявили 1356 випадків зараження
13:03  31 серпня
МОЗ відтермінує перехід з паперових лікарняних на електронні: у чому причина
08:09  31 серпня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2021, 11:14 222

В Одесі суд обрав запобіжний захід для учасників зіткнень під час ЛГБТ-прайду

31 серпня 2021, 11:14 222
Читайте также на русском языке
Фото: dumskaya.net
Читайте также
на русском языке

Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для активістів радикальної організації "Традиції і порядок", представники якої влаштували бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності"

Про це повідомляє RegioNews зі посилання на видання "Думська".

Голові одеського осередку організації " Традиції і Порядок" Іллі Попкову призначили цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.

Попкову інкримінують умисне нанесення тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу, вчинене у складі групи, та хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї.

Крім того, у справі фігурує ще кілька десятків людей. Так, ще 13 фігурантам визначили запобіжний захід - нічний домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що одеські поліцейські притягнули до відповідальності 61 людину, які влаштували бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності". Майже 30 поліцейських і гвардійців отримали тілесні ушкодження.

суд Одеса ЛГБТ розслідування поліція марш

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua