В Одесі суд обрав запобіжний захід для учасників зіткнень під час ЛГБТ-прайду
Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для активістів радикальної організації "Традиції і порядок", представники якої влаштували бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності"
Про це повідомляє RegioNews зі посилання на видання "Думська".
Голові одеського осередку організації " Традиції і Порядок" Іллі Попкову призначили цілодобовий домашній арешт", - йдеться в повідомленні.
Попкову інкримінують умисне нанесення тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу, вчинене у складі групи, та хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї.
Крім того, у справі фігурує ще кілька десятків людей. Так, ще 13 фігурантам визначили запобіжний захід - нічний домашній арешт.
Раніше повідомлялося, що одеські поліцейські притягнули до відповідальності 61 людину, які влаштували бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності". Майже 30 поліцейських і гвардійців отримали тілесні ушкодження.