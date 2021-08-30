На Луганщині горить ліс

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У Сєвєродонецькому районі Луганщини триває гасіння пожежі хвойної підстилки у лісництві

Про це повідомляє ДСНС в Луганській області, передає RegioNews.

30 серпня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району. За допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства по периметру зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на певну ширину), - йдеться в повідомленні.

Поширенню вогню вдалося запобігти. Від лісників було залучено 12 одиниць техніки і 29 працівників, від ЗСУ – 2 техніки та 15 співробітників, від ДСНС 6 одиниць пожежної техніки 35 людей особового складу та штаб Головного управління ДСНС України у Луганській області.

Постійний моніторинг ситуації рятувальники здійснювали за допомоги безпілотного літального приладу.

Пожежу локалізовано о 14:30. Загиблих та постраждалих під час пожежі не виявлено.

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