15:33  30 серпня
У Чернівцях близько 50 осіб влаштували бійку під рестораном
13:57  30 серпня
Стало відомо, у якій області продали найбільше сільськогосподарських земель
17:39  30 серпня
На Донбасі окупанти зменшили кількість обстрілів: втрат серед наших військових немає
UA | RU
UA | RU
30 серпня 2021, 17:30 206

На Луганщині горить ліс

30 серпня 2021, 17:30 206
Читайте также на русском языке
Фото ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Сєвєродонецькому районі Луганщини триває гасіння пожежі хвойної підстилки у лісництві

Про це повідомляє ДСНС в Луганській області, передає RegioNews.

30 серпня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району. За допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства по периметру зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на певну ширину), - йдеться в повідомленні.

Поширенню вогню вдалося запобігти. Від лісників було залучено 12 одиниць техніки і 29 працівників, від ЗСУ – 2 техніки та 15 співробітників, від ДСНС 6 одиниць пожежної техніки 35 людей особового складу та штаб Головного управління ДСНС України у Луганській області.

Постійний моніторинг ситуації рятувальники здійснювали за допомоги безпілотного літального приладу.

Пожежу локалізовано о 14:30. Загиблих та постраждалих під час пожежі не виявлено.

Як повідомлялося, 27 серпня на Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей.

Також на Одещині напередодні нового навчального року згоріла школа.

ліс пожежа ДСНС Луганська область БПЛА

В ДСНС попередили про можливість паводків на річках: Дністер, Прут та Серет
30 серпня 2021, 10:25
В Україні через негоду без світла залишились 126 населених пунктів
30 серпня 2021, 09:42
У Запорізькій області бензовоз перекинувся, пошкодив газову трубу і загорівся
26 серпня 2021, 21:34
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua