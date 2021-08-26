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26 серпня 2021, 21:34 49

У Запорізькій області бензовоз перекинувся, пошкодив газову трубу і загорівся

26 серпня 2021, 21:34 49
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Фото Нацполіції
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У Запорізькій області водій бензовоза МAN перевищив швидкість і не впорався з керуванням. В результаті машина перекинулася і загорілася. При перекиданні автомобіль пошкодив газову трубу

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, передає RegioNews.

На місці події працівники поліції встановили, що водій автомобіля "MAN", не дотримуючись безпечної швидкості руху, виїхав на ліве узбіччя та скоїв перекидання транспортного засобу. Під час падіння бочка, прикріплена до автомобіля, відірвалась та вдарилася в газову трубу, що прокладена в селі Водяному. На узбіччі автомобіль загорівся, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії водій бензовозу отримав опіки обличчя та руки. Йому була надана медична допомога на місці ДТП.

Палаючий бензовоз загасили прибулі на місце події співробітники ДСНС. Для запобігання витоку газу залучалися фахівці обласного газового управління.

За фактом аварії відносно водія складено адміністративний протокол. Йому загрожує позбавлення прав на строк до одного року.

Як повідомлялося, на Київщині за кермом помер чоловік. Під Києвом 53-річний водій помер за кермом, а машина злетіла з дороги, внаслідок чого травмувалась семирічна дитина.

ДТП пожежа поліція Запорізька область бензовоз

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