На Одещині напередодні нового навчального року згоріла школа

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У селі Великий Буялик Одеської області сталася пожежа в будівлі школи. Загиблих і постраждалих немає

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 19:34 25 серпня. По прибуттю на місце було встановлено, що сталося загоряння перекриття між другим поверхом і горищним приміщенням в службовому кабінеті двоповерхової будівлі школи.

Пожежу було ліквідовано о 20 годині 30 хвилин на площі 10 квадратних метрах. Через сильну задимленість рятувальники працювали в засобах захисту органів дихання та зору.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, 25 серпня у Вінниці на території Старого міста близько 16:00 спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади, а пізніше перекинувся і на офісне приміщення.