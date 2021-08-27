09:01  27 серпня
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
12:59  27 серпня
На Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей
08:09  27 серпня
На Донбасі зафіксували три обстріли: травмовано військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 12:59 94

На Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей

27 серпня 2021, 12:59 94
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Волновасі, що у Донецькій області, горіла лікарня, внаслідок чого рятувальники евакуювали понад 100 людей

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася сьогодні о 08:02 у підвальному приміщенні будівлі поліклініки центральної районної лікарні Волновахи.

На момент прибуття перших підрозділів ДСНС було задимлене архівне приміщення лікувального закладу. Рятувальники евакуювали 110 людей.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб.

Україна

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram