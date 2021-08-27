На Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей

Фото: ДСНС

У Волновасі, що у Донецькій області, горіла лікарня, внаслідок чого рятувальники евакуювали понад 100 людей

Про це пише RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася сьогодні о 08:02 у підвальному приміщенні будівлі поліклініки центральної районної лікарні Волновахи.

На момент прибуття перших підрозділів ДСНС було задимлене архівне приміщення лікувального закладу. Рятувальники евакуювали 110 людей.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб.