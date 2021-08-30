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30 августа 2021, 17:30 204

На Луганщине горит лес

30 августа 2021, 17:30 204
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Фото ГСЧС
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В Северодонецком районе Луганщины продолжается тушение пожара хвойной подстилки в лесничестве

Об этом сообщает ГСЧС в Луганской области, передает RegioNews.

30 августа в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о необходимости помощи лесничеству в ликвидации пожара хвойной подстилки в лесу вблизи села Пурдовка Северодонецкого района. С помощью техники работники Песчаного лесничества Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства по периметру зоны пожара проложили минерализованную полосу (проводилась вспашка трактором грунта на определенную ширину), - говорится в сообщении.

Распространение огня удалось предотвратить. От лесников было привлечено 12 единиц техники и 29 сотрудников, от ВСУ – 2 техники и 15 сотрудников, от ГСЧС 6 единиц пожарной техники и 35 человек личного состава и штаб Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

Постоянный мониторинг ситуации спасатели осуществляли при помощи беспилотного летательного прибора.

Пожар локализован в 14:30. Погибших и пострадавших во время пожара не обнаружено.

Как сообщалось, 27 августа на Донбассе горела больница: эвакуировали более сотни людей.

Также в Одесской области накануне нового учебного года сгорела школа.

лес пожар ГСЧС Луганская область БПЛА

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