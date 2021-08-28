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28 серпня 2021, 16:13 4

На хабарі у 500 тисяч затримали голову одного з ОТГ на Дніпропетровщині

28 серпня 2021, 16:13 4
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали голову ОТГ під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч гривень. Всього, за даними слідчих, посадовець вимагав 500 тисяч гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Неправомірну вигоду посадовець вимагав від підприємця за вирішення земельного питання", - йдеться у повідомленні.

Як підкреслюють правоохоронці, з метою прикриття протиправної діяльності перша частина хабаря була перерахована на вказаний головою ОТГ рахунок.

Під час проведення обшуку поліцейські вилучили банківську квитанцію про переказ грошових коштів", - пояснили у поліції.

Правоохоронці затримали чиновника і повідомили йому про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині на хабарі затримали двох посадовців за видачу сертифікатів якості.

ОТГ хабар Дніпропетровська область земля арешт

 
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