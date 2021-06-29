У Дніпрі затримали іноземця, який ошукав людей на мільйон доларів

Фото: СБУ

У Дніпрі правоохоронці затримали громадянина Республіки Молдова, який 5 років перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

32-річний іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Злочинець використовував підроблені документи громадянина України", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними спецслужби, протягом 2013-2015 років чоловік ошукав майже на мільйон доларів десятки своїх співвітчизників, у тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування.

У квітні 2016 року молдавське правосуддя визнало його винним у вчиненні цього злочину та засудило до 15 років позбавлення волі.

Оперативники затримали іноземця поблизу місця його тимчасового мешкання у Дніпрі.

Нагадаємо, на Полтавщині затримали росіянина, якого пів року розшукував Інтерпол.