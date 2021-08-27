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27 серпня 2021, 18:56 811

Оприлюднення списків боржників за комуналку незаконне - Офіс омбудсмена

27 серпня 2021, 18:56 811
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Фото з відкритих джерел
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Поширення постачальниками житлово-комунальних послуг (ЖКП) та балансоутримувачами будинків списків боржників із іменами, адресами, номерами особових рахунків та сумами заборгованості порушує чинне законодавство

Про це заявили в Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини, передає RegioNews.

Сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників в розумінні закону України "Про захист персональних даних" є персональними даними, відтак на них поширюються загальні вимоги щодо обробки персональних даних, - повідомили в Офісі омбудсмена, коментуючи численні скарги громадян на оприлюднення списків.

Як пояснили в Офісі, відповідно до статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте та сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також, згідно із рішенням Конституційного Суду, інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація є конфіденційною і може бути поширена лише за їхньою згодою, крім випадків, визначених законом.

Зважаючи на зазначене, розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних і тягне за собою адміністративну відповідальність, - підсумували в Офісі омбудсмена.

Як повідомлялося, освітній омбудсмен висловився про ПЛР-тести для вчителів: вони мають бути безкоштовними.

Також Денісова повідомляла, що в ОРДЛО проводять політику мілітаризації освіти дітей.

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