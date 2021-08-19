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19 серпня 2021, 17:06 4

Освітній омбудсмен про ПЛР-тести для вчителів: вони мають бути безкоштовними

19 серпня 2021, 17:06 4
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Фото з відкритих джерел
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В разі, якщо ПЛР-тести для вчителів є умовою для допуску до роботи, то вони мають бути безкоштовними

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, коментуючи заяву про обов’язкове ПЛР-тестування для вчителів Тернопільщини в якості умови допуску на роботу, пише RegioNews з посиланням на Громадське радіо

Він зазначив, що немає нормативного документа, згідно з яким вчителі зобов’язані робити ПЛР-тести на визначення COVID-19 за власний кошт.

"Якщо проходження ПЛР-тесту є умовою доступу до роботи, то цей тест має бути безкоштовним. Інакше це порушення прав, адже тести дорогі", – зауважив Горбачов

Саму ідею впровадження тестів для невакцинованих проти COVID-19 вчителів Горбачов назвав "логічною".

Але додав, що наразі немає закону, який забороняє допускати до роботи вчителів без щеплень.

Нагадаємо, в Тернопільській області невакцинованих проти COVID-19 вчителів зобов’яжуть щотижня здавати ПЛР-тест за власні кошти.

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