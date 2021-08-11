В ОРДЛО проводять політику мілітаризації освіти дітей - Денисова

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На окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводиться системна політика щодо мілітаризації освіти дітей

Як передає RegioNews, про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

"Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, заснований на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав'язування певних принципів віросповідання", - заявила омбудсмен.

За її даними, тільки на території непідконтрольних Україні районів Луганської області функціонують 33 кадетських класи. У них посилено вивчаються предмети військової підготовки і російського православ'я, а учні зобов'язані носити військово-кадетську форму.

Нагадавши, омбудсмен також констатувала, що понад 400 громадян України позбавлені волі в РФ і на окупованих територіях.