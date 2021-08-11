11:19  11 серпня
У МОЗ розповіли, які послаблення введуть для вакцинованих під час локдауну
09:24  11 серпня
Помер останній онук українського письменника Івана Франка
08:11  11 серпня
Доба в ООС: один військовий загинув, ще двоє перебувають у госпіталі
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2021, 09:06 150

В ОРДЛО проводять політику мілітаризації освіти дітей - Денисова

11 серпня 2021, 09:06 150
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей проводиться системна політика щодо мілітаризації освіти дітей

Як передає RegioNews, про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

"Окупаційні адміністрації перепрофілюють навчальні заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового і козацького типу, впроваджуючи компонент, заснований на принципах пропаганди ідеології, спрямованої на формування стійкого негативного ставлення до України, а також нав'язування певних принципів віросповідання", - заявила омбудсмен.

За її даними, тільки на території непідконтрольних Україні районів Луганської області функціонують 33 кадетських класи. У них посилено вивчаються предмети військової підготовки і російського православ'я, а учні зобов'язані носити військово-кадетську форму.

Нагадавши, омбудсмен також констатувала, що понад 400 громадян України позбавлені волі в РФ і на окупованих територіях.

Омбудсмен Людмила Денисова діти школа освіта РФ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua