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13 серпня 2021, 19:06 967

Уповноважена ВР відреагувала на голодування львівських медиків через борги по зарплаті

13 серпня 2021, 19:06 967
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Фото з відкритих джерел
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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відреагувала на голодування 18 медиків Львівщини через зарплатні борги

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал омбудсмана

"Задля поновлення порушених конституційних прав медиків, направила листи до Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з питань праці, у яких наголошую на необхідності вжиття дієвих заходів для поновлення прав медичних працівників закладу охорони здоров’я на своєчасне одержання винагороди за працю, а також на належні, безпечні та здорові умови праці", - написала Денісова.

Вона також доручила своєму представнику в західних областях здійснити відповідні заходи парламентського контролю за додержанням прав медиків і додала, що тримає на контролі питання погашення заборгованості

Нагадаємо, що у Львівській області 18 медиків оголосили голодування, у зв’язку з невиплатою всьому трудовому колективу заробітної плати за останні чотири місяці

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