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27 августа 2021, 18:56 508

Обнародование списков должников за коммуналку незаконно - Офис омбудсмена

27 августа 2021, 18:56 508
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Фото из открытых источников
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Распространение поставщиками жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и балансодержателями домов списков должников с именами, адресами, номерами лицевых счетов и суммами задолженности нарушает действующее законодательство

Об этом заявили в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, передает RegioNews.

Совокупность данных о номерах лицевых счетов, адреса, суммы задолженности должников в понимании Закона Украины "О защите персональных данных" являются персональными данными, поэтому на них распространяются общие требования по обработке персональных данных, - сообщили в офисе омбудсмена, комментируя многочисленные жалобы граждан на обнародование списков.

Как пояснили в офисе, в соответствии со статьей 32 Конституции Украины никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Также, согласно решению Конституционного Суда, информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Такая информация является конфиденциальной и может быть распространена только с их согласия, кроме случаев, определенных законом.

Учитывая указанное, размещение в свободном доступе такой информации является нарушением законодательства в сфере защиты персональных данных и влечет за собой административную ответственность, - подытожили в Офисе омбудсмена.

Как сообщалось, образовательный омбудсмен высказался о ПЦР-тестах для учителей: они должны быть бесплатными.

Также Денисова сообщала, что в ОРДЛО проводят политику милитаризации образования детей.

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