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27 серпня 2021, 17:39 1186

Газопостачальні компанії оприлюднили місячні тарифи на газ для населення: у вересні ціни зросли

27 серпня 2021, 17:39 1186
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Фото з відкритих джерел
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Газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими

Про це повідомляється на сайтах компаній, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Місячні ціни, які компанії пропонують на вересень, іноді досягають 20 гривень за кубометр. Зокрема, "Київгазенерджи" продає газ по 19,80 гривень за кубометр. У серпні тариф цієї компанії був на рівні 15,76 гривень за кубометр. Високі ціни і у інших постачальників:"Черкаси газзбут" продає газ по 16,76 гривень, "Умань газзбут"- по 16,78 за 1 куб м.

Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячного тарифу і "Нафтогаз України".

Водночас деякі компанії пропонують місячний тариф на рівні річного - YASNO продає газ по 8,94 гривні за кубометр на вересень або до кінця сезону.

Тим часом, базові річні фіксовані ціни як і раніше будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 грн за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр.

Як повідомлялося, у липні в Україні знову підвищили тарифи на газ: газопостачальні компанії підняли місячні тарифи на газ для населення на липень.

25 серпня на Закарпатті перекривали дорогу через високі тарифи за транспортування газу.

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