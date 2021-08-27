Газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения: в сентябре цены выросли

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Газоснабжающие компании обнародовали на своих сайтах месячные тарифы на газ для населения. В сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее

Об этом сообщается на сайтах компаний, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Месячные цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда достигают 20 гривен за кубометр. В частности, "Киевгазэнерджи" продает газ по 19,80 гривен за кубометр. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 гривен за кубометр. Высокие цены и у других поставщиков: "Черкассы газсбыт"продает газ по 16,76 гривен, "Умань газсбыт"- по 16,78 за 1 куб м.

Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только летнее предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячного тарифа и "Нафтогаз Украины".

В то же время некоторые компании предлагают месячный тариф на уровне годового - YASNO продает газ по 8,94 гривны за кубометр на сентябрь или до конца сезона.

Между тем, базовые годовые фиксированные цены по-прежнему будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.

Как сообщалось, в июле в Украине снова повысили тарифы на газ: газоснабжающие компании подняли месячные тарифы на газ для населения на июль.

25 августа на Закарпатье перекрывали дорогу из-за высоких тарифов за транспортировку газа.