В Україні знову підвищили тарифи на газ: скільки платитимемо

Фото з відкритих джерел

Газопостачальні компанії підняли місячні тарифи на газ для населення на липень

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Газправда".

За даними видання, місячні ціни, які компанії пропонують на липень, доходять до 15,5 грн за кубометр.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила місячний тариф на липень на рівні 13,13 Гривень (у червні - 11,94 гривні за кубометр).

Однак з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні діє базова річна ціна. Її можна змінювати тільки в бік зниження. Саме на ці тарифи споживачів автоматично перевели з 1 травня. Водночас за бажанням люди можуть вибрати і інші тарифні плани: місячні або сезонні.

У липні базові річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Нагадаємо, раніше Рада впровадила в Україні базу даних споживачів природного газу.