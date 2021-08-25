На Закарпатті перекривали дорогу через високі тарифи за транспортування газу

Фото: скріншот відео

У Хусті на Закарпатті люди перекривали дорогу. Мітингувальники вийшли проти високих тарифів за транспортування газу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Закарпаття.

На місці події були присутні правоохоронці.

Транспортування газу є незаконним, у першій інстанції суду давним-давно скасовують накази, які газовики подають на людей, які не платять жодного дня за транспортування газу, - розповів співорганізатор мітингу, керівник організації "Доста Україна" Павло Павлов.

Він додав, що дорогу перекривали доти, поки до мітингувальників не вийшов депутат Хустської міськради від партії "Слуга Народу" Василь Губаль.

Він нам пообіцяв, що висуне це питання на сесію міськради, де депутати зможуть проголосувати за розширення повноважень комунального підприємства, щоб воно мало змогу купувати газ напряму, продавати його населенню та обслуговувати газотранспортну систему, — розповів Павлов.

Павлов повідомив, що його організація має на меті виступати щодо всіх завищених комунальних послуг.

Як повідомила комерційна директорка "Закарпатгаз" Юлія Соколова, наразі товариство отримало можливість припиняти постачання тим споживачам, які не платять за доставку газу. За її словами, станом на сьогодні газопостачання в області не припиняли жодному споживачу.

Ми тільки починаємо цю кампанію. Будуть направлені попередження про припинення газопостачання і здійснені заходи з припинення у випадку наявної заборгованості. Будемо працювати з тими споживачами, які категорично послугу з розподілу жодного разу з 1 січня 2020 року не оплачували і боргують нам понад 10 мільйонів гривень на сьогодні, — розповіла Юлія Соколова.

За її словами, почав діяти закон, яким вилучили заборону припиняти газопостачання на час карантину та впродовж 30 днів після його відміни. Натомість вирішили: газ можна вимикати на тих територіях, які не належать до червоної зони епіднебезпеки.

У поліції розповіли, що на мітингу було близько 50 людей. Правоохоронці, які чергували на місці події, порушень громадського порядку не зафіксували.

Як повідомлялося, вступив в дію закон, згідно з яким постачальники комунпослуг знову можуть відключати споживачів за борги.

Також стало відомо, скільки українці заборгували за комуналку: станом на кінець березня 2021 року - 68,9 млрд гривень.