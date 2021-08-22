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22 серпня 2021, 15:24 114

Через пошкодження газопроводу понад пів тисячі чернівчан лишилися без газу на довгі вихідні

22 серпня 2021, 15:24 114
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Фото: "Чернівцігаз"
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У Чернівцях 558 мешканців залишилися без газопостачання у зв’язку з пошкодженням газопроводу

Про це повідомляє пресслужба компанії "Чернівцігаз", передає RegioNews.

Зазначається, що вчора за адресами вул. Рівненська, 10 (6 під'їздів), 12 а (3 під'їзди) 12 б (5 під'їздів) та вул. Шухевича, 3б (3 під'їзди) споживачі залишилися без газу через аварійну ситуацію.

Під час земляних робіт було пошкоджено підземний газопровід середнього тиску по вул. Шухевича, 9в. Внаслідок чого подачу газу було терміново припинено до 558 споживачів, – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що аварійно-відновлювальні роботи по заміні пошкодженої ділянки газопроводу будуть проводитися в середу, 25 серпня.

Вкотре нагадуємо, що земляні роботи в охоронних зонах газорозподільних мереж можуть проводитися лише за попереднім погодженням АТ "Чернівцігаз" як Оператора ГРМ та після отримання дозволу на їх проведення. Нехтування правилами безпеки на практиці загрожує виникненням надзвичайних ситуацій, вибухами та пожежами, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у червні на Волині через аварію без газу залишились мешканці п'яти сіл.

У січні на Львівщині через зсув грунту без газопостачання залишилися пів тисячі абонентів.

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