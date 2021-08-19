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19 серпня 2021, 19:14 12

Вперше за рік в Україні знизилися ціни на олію

19 серпня 2021, 19:14 12
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Фото з відкритих джерел
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Споживчі ціни на соняшникову олію у липні поточного року (по відношенню до червня поточного року) знизились на 0,34% - ціни на олію знизилися вперше за рік

Про це повідомляє асоціація "Укроліяпром" з посиланням на дані Держстату, передає RegioNews.

За даними Держстату, починаючи з червня поточного року, вперше за весь поточний маркетинговий рік спостерігається зниження відпускних цін на олію соняшникову її виробниками.

Зокрема, у порівнянні з травнем поточного року відпускні ціни підприємств на олію соняшникову нерафіновану знизились на 3,1%, рафіновану - на 5,5%. У липні поточного року відпускні ціни підприємств знизились (проти травня) на олію соняшникову нерафіновану - на 4,2%, рафіновану - на 9,2 %. Проти червня поточного року відпускні ціни підприємств знизились на олію нерафіновану - на 1,2%, рафіновану - на 4,0%, - заявили в асоціації.

Індекс споживчих цін поточного року на олію соняшникову (до попереднього місяця) склав 99,3%. Така тенденція спостерігається вперше за весь 2020/21 маркетинговий рік.

Як повідомлялося, в уряді очікують здешевлення олії вже до кінця місяця.

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