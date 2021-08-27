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27 серпня 2021, 15:57 1208

Зеленський підписав закон про списання боргів облгазам Фірташа за рахунок держбюджету

27 серпня 2021, 15:57 1208
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу", який серед іншого передбачає списання боргів облгазам переважна більшість яких належить олігарху Дмитру Фірташу

Як пише RegioNews, про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради

Законопроєктом передбачається списання близько 100 млрд грн боргів на ринку газу. В результаті "обнулять" борги газзбутів, облгазів і теплокомуненерго. Використане блакитне паливо оплатять із державного бюджету: фактично своїми податками за це заплатять усі українці.

Як відомо переважну більшість облгазів контролює олігарх Дмитро Фірташ.

Нагадаємо, що закон було ухвалено 14 липня голосами 303 депутатів

Законом встановлено порядок врегулювання підприємствами заборгованості за природний газ та його транспортування. За офіційною версією, цей закон є життєво важливим у контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону.

"Без врегулювання заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" теплокомуненерго не зможуть стати повноцінними учасниками ринку природного газу та виконувати умови ринкових договорів", – наголосила заступниця голови Мінрегіону Наталія Хоцянівська.

газ олігархи опалення Нафтогаз Верховна Рада

 
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