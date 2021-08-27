Як школи Києва працюватимуть у разі карантину - освітній департамент столиці розробив рекомендації
Департамент освіти і науки Києва дав школам рекомендації щодо проведення навчання в новому навчальному році через ситуацію з коронавірусом
Відповідний лист опублікований на сайті департаменту. У ньому зібрані вимоги й рекомендації щодо безпечного навчання з 1 вересня.
Як працюватимуть школи у жовтій та помаранчевій зоні карантину
Якщо регіон перейде у жовту чи помаранчеву зону, то на цій території буде заборонено:
відвідувати школи учнями та проводити масові заходи (вистави, свята, концерти), якщо там немає понад 20% вакцинованих працівників закладу;
відвідувати школи учнями, якщо на самоізоляції через контакт з людиною з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та працівників;
батьківські збори можна проводити лише в онлайн-режимі;
відвідувати школи особам, які не є учасниками освітнього процесу.
Водночас батькам дозволити індивідуально відвідувати школи за наявності в них документа про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19, який проведено не пізніше 72 годин до відвідування закладу освіти.
Додамо, що тоді такий візит потрібно попередньо погодити з керівником закладу, а під час нього використовувати захисні маски і проводити термометрію. Але допуск батьків дітей з інвалідністю не потребує попереднього узгодження.
Як працюватимуть школи у червоній зоні карантину
Якщо в регіоні встановлять червоний рівень епідемічної небезпеки, то там забороняється:
відвідування школи учнями, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1 – 4 класів, якщо там вакциновано менш як 80% працівників.
Організовуючи навчання в школі, потрібно:
проводити термометрію;
педагогам використовувати засоби індивідуального захисту, у тому числі захисні щитки;
дотримуватися режиму провітрювання приміщень та правил дезінфекції;
розробити та дотримуватися розкладів і маршрутів руху (використання всіх входів до будівлі для запобігання скупчення);
мінімізувати пересування учнів між навчальними кабінетами тощо.
Також у Києві школам рекомендують
учнів 1, 5, 10 класів, першокурсників коледжів та вишів переводити в дистанційне чи змішане навчання останніми (з урахуванням епідситуації в кожному окремому класі);
упродовж квітня – травня для випускних 11 класів впровадити модульне навчання. Для цього потрібне рішення педради на початку навчального року;
починати уроки в очному та дистанційному форматах не пізніше 9:30;
застосовувати методику щодо проведення уроків на відкритому повітрі з урахуванням погодних умов;
за потреби коригувати періоди проведення осінніх, зимових та весняних канікул залежно від епідситуації;
батьківські і збори колективів закладів освіти проводити виключно в онлайн-режимі.
Як повідомлялося,прем'єр запевнив, що нвчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі.