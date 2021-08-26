Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі - прем'єр

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Навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі

Як передає RegioNews, про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що наразі Україна перебуває на "зеленому" рівні епідемічної небезпеки і запевнив, що ситуація залишається контрольованою.

"Це дає змогу розпочати роботу навчальних закладів. Навчання має відбуватися з дотриманням простих протиепідемічних правил. Школи підготовлені та мають все необхідне", - наголосив керівник уряду.

Він закликав вчителів робити щеплення від COVID-19.

"В Україні наявні в достатній кількості безпечні вакцини провідних виробників", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, що за даними голови комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького Міністерство охорони здоров'я планує дозволити вільно працювати лише тим компаніям, в яких 80% персоналу вакциновані від COVID-19 в разі запровадження жорсткого карантину