Київ не планує закривати садочки та початкову школу, в разі наступної хвилі пандемії COVID-19 - Кличко
У випадку наступної хвилі пандемії COVID-19 Київ не планує закривати садочки та початкову школу на карантин
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.
За словами міського голови Віталія Кличка, враховуючи попередній досвід, навчальні заклади закриватися не будуть.
"Зазначу, що з квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований", - сказав мер Києва.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.
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