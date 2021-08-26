13:53  26 серпня
На Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга
14:59  26 серпня
У Державного управління справами з'явився новий керівник
12:59  26 серпня
Окупанти на Донбасі обстріляли житловий сектор
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2021, 15:04 432

Київ не планує закривати садочки та початкову школу, в разі наступної хвилі пандемії COVID-19 - Кличко

26 серпня 2021, 15:04 432
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У випадку наступної хвилі пандемії COVID-19 Київ не планує закривати садочки та початкову школу на карантин

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами міського голови Віталія Кличка, враховуючи попередній досвід, навчальні заклади закриватися не будуть.

"Зазначу, що з квітня в столиці триває масштабна програма з вакцинації всіх киян та працівників освіти зокрема. Освітяни є пріоритетною групою захисту. Саме тому в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та інших закладів освіти міста. На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже вакцинований", - сказав мер Києва.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня школи будуть працювати у звичному форматі.

Кабмін вакцина мер Кличко Віталій вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram