У МОЗ розповіли, коли може з'явитися українська вакцина від коронавірусу
Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина проти COVID-19 вітчизняного виробництва
Про це пише RegioNews з посиланням на заяву Кузіна в інтерв'ю BBC News Україна.
"Наприкінці цього року ми очікуємо підсумки роботи українських науковців. Вони мають представити свої перші результати", - сказав він.
Кузін додав, що, швидше за все, що це буде прототип вакцини.
"Умовно або молекула, або готовий опис процедури виробництва. Тобто те, що можна взяти для доклінічних випробувань", - зауважив він.
Нагадаємо, в Україні 26 серпня встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу.
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