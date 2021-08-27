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27 серпня 2021, 13:48 240

У МОЗ розповіли, коли може з'явитися українська вакцина від коронавірусу

27 серпня 2021, 13:48 240
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Фото з відкритих джерел
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Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина проти COVID-19 вітчизняного виробництва

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву Кузіна в інтерв'ю BBC News Україна.

"Наприкінці цього року ми очікуємо підсумки роботи українських науковців. Вони мають представити свої перші результати", - сказав він.

Кузін додав, що, швидше за все, що це буде прототип вакцини.

"Умовно або молекула, або готовий опис процедури виробництва. Тобто те, що можна взяти для доклінічних випробувань", - зауважив він.

Нагадаємо, в Україні 26 серпня встановили новий рекорд щеплень від коронавірусу за добу.

коронавірус Україна вакцина карантин МОЗ

 
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