У МОЗ розповіли, коли може з'явитися українська вакцина від коронавірусу

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Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина проти COVID-19 вітчизняного виробництва

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву Кузіна в інтерв'ю BBC News Україна.

"Наприкінці цього року ми очікуємо підсумки роботи українських науковців. Вони мають представити свої перші результати", - сказав він.

Кузін додав, що, швидше за все, що це буде прототип вакцини.