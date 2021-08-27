09:01  27 серпня
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
12:59  27 серпня
На Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей
08:09  27 серпня
На Донбасі зафіксували три обстріли: травмовано військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 13:01 473

У Чернівцях від медиків-практиків приховують, хто з пацієнтів має "дельта"-штам ковіду – лікарка

27 серпня 2021, 13:01 473
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області практикуючим медикам, які лікують ковід-хворих у лікарнях, не відома інформація про те, хто саме з пацієнтів хворий на "дельта"-штам коронавірусу

Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Медик зауважила, що її часто запитують про пацієнтів з Буковини, у яких виявили штам "Дельта", а також про летальний випадок серед таких хворих.

І про те, що багато хворих з "дельтою" лежать зараз у лікарнях. Але ми, лікарі, на сьогодні жодного пацієнта не знаємо з "дельтою". Для нас немає значення, чи то дельта, чи інший штам. Тому що це не впливає на лікування. Можливо, це десь важливо для епідрозслідування, можливо важливо для впливу на родичів цього пацієнта, аби вони пошвидше вакцинувалися..., – сказала Ольга Кобевко.

Вона додала, що їй неприємно чути інформацію про "дельта"-інфікованих пацієнтів на Буковині, при цьому "розуміти, що практикуючі медики є абсолютно незначимими для цієї влади".

Бо виходить так, що для нас ця інформація не повинна доноситися. Про це поіменно може знати губернатор, але про це не може знати жоден медик, який працює саме в "червоній" зоні саме з цими пацієнтами, – сказала інфекціоністка.

Вона додала, що "це дивно і страшно. Бо є і загроза для медика, і якась неповага від влади".

Як повідомлялося, 25 серпня на Буковині зафіксували першу смерть від коронавірусу штаму "дельта".

Також головна санітарна лікарка Буковини повідомила, що симптоми у хворих на "дельта"-штам - нетипові для COVID-19.

Загалом в Україні підтверджено 520 випадків зараження штамом "дельта".

коронавірус Лікар COVID-19 Буковина штам Дельта

МОЗ затвердив нові карантинні заходи в дитячих садках
27 серпня 2021, 12:26
В Україні у двох регіонах епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні карантину
27 серпня 2021, 10:00
Новий локдаун в Україні можуть ввести уже в листопаді – Кузін
26 серпня 2021, 19:06
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram