У Чернівцях від медиків-практиків приховують, хто з пацієнтів має "дельта"-штам ковіду – лікарка

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У Чернівецькій області практикуючим медикам, які лікують ковід-хворих у лікарнях, не відома інформація про те, хто саме з пацієнтів хворий на "дельта"-штам коронавірусу

Про це повідомила лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Медик зауважила, що її часто запитують про пацієнтів з Буковини, у яких виявили штам "Дельта", а також про летальний випадок серед таких хворих.

І про те, що багато хворих з "дельтою" лежать зараз у лікарнях. Але ми, лікарі, на сьогодні жодного пацієнта не знаємо з "дельтою". Для нас немає значення, чи то дельта, чи інший штам. Тому що це не впливає на лікування. Можливо, це десь важливо для епідрозслідування, можливо важливо для впливу на родичів цього пацієнта, аби вони пошвидше вакцинувалися..., – сказала Ольга Кобевко.

Вона додала, що їй неприємно чути інформацію про "дельта"-інфікованих пацієнтів на Буковині, при цьому "розуміти, що практикуючі медики є абсолютно незначимими для цієї влади".

Бо виходить так, що для нас ця інформація не повинна доноситися. Про це поіменно може знати губернатор, але про це не може знати жоден медик, який працює саме в "червоній" зоні саме з цими пацієнтами, – сказала інфекціоністка.

Вона додала, що "це дивно і страшно. Бо є і загроза для медика, і якась неповага від влади".

Як повідомлялося, 25 серпня на Буковині зафіксували першу смерть від коронавірусу штаму "дельта".