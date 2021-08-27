Стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим
В Україні поки що не планують скасування маскового режиму
Про це повідомив в інтерв'ю для BBC головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише RegioNews.
На запитання про те, чи носіння масок можуть колись скасувати, він відповів: "Ні. Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі".
За його словами, маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій.
"Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Кузін розповів, скільки ще триватиме COVID-пандемія.
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