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27 серпня 2021, 11:37 21

Стало відомо, коли в Україні скасують масковий режим

27 серпня 2021, 11:37 21
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Фото з відкритих джерел
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В Україні поки що не планують скасування маскового режиму

Про це повідомив в інтерв'ю для BBC головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише RegioNews.

На запитання про те, чи носіння масок можуть колись скасувати, він відповів: "Ні. Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі".

За його словами, маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кузін розповів, скільки ще триватиме COVID-пандемія.

коронавірус Україна карантин маски Ігор Кузін

 
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