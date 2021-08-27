Как школы Киева будут работать в случае карантина - образовательный департамент столицы разработал рекомендации
Департамент образования и науки Киева дал школам рекомендации по проведению обучения в новом учебном году из-за ситуации с коронавирусом
Соответствующее письмо опубликовано на сайте департамента. В нем собраны требования и рекомендации по безопасному обучению с 1 сентября.
Как будут работать школы в желтой и оранжевой зоне карантина
Если регион перейдет в желтую или оранжевую зону, то на этой территории будет запрещено:
посещать школы учащимися и проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты), если там нет более 20% вакцинированных работников учреждения;
посещать школы учащимися, если на самоизоляции из-за контакта с человеком с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и работников;
родительские собрания можно проводить только в онлайн-режиме;
посещать школы лицам, не являющимся участниками образовательного процесса.
В то же время родителям разрешить индивидуально посещать школы при наличии у них документа о вакцинации или отрицательного результата теста на COVID-19, который проведен не позднее 72 часов до посещения учебного заведения.
Добавим, что тогда такой визит нужно предварительно согласовать с руководителем заведения, а во время него использовать защитные маски и проводить термометрию. Но допуск родителей детей с инвалидностью не требует предварительного согласования.
Как будут работать школы в красной зоне карантина
Если в регионе установят красный уровень эпидемической опасности, то там запрещается:
посещение школы учащимися, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов, если там вакцинировано менее 80% работников.
Организуя обучение в школе, нужно:
проводить термометрию;
педагогам использовать средства индивидуальной защиты, в том числе защитные щитки;
соблюдать режим проветривания помещений и правила дезинфекции;
разработать и придерживаться расписаний и маршрутов движения (использование всех входов в здание для предотвращения скопления);
минимизировать передвижение учащихся между учебными кабинетами и тому подобное.
Также в Киеве школам рекомендуют
учащихся 1, 5, 10 классов, первокурсников колледжей и вузов переводить на дистанционное или смешанное обучение последними (с учетом эпидситуации в каждом отдельном классе);
в течение апреля-мая для выпускных 11 классов внедрить модульное обучение. Для этого нужно решение педсовета в начале учебного года;
начинать уроки в очном и дистанционном форматах не позднее 9: 30;
применять методику по проведению уроков на открытом воздухе с учетом погодных условий;
при необходимости корректировать периоды проведения осенних, зимних и весенних каникул в зависимости от эпидситуации;
родительские и собрания коллективов учебных заведений проводить исключительно в онлайн-режиме.
Как сообщалось,премьер заверил, что свчальный год начнется 1 сентября в обычном режиме.