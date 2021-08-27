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27 августа 2021, 14:33 302

Как школы Киева будут работать в случае карантина - образовательный департамент столицы разработал рекомендации

27 августа 2021, 14:33 302
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Фото из открытых источников
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Департамент образования и науки Киева дал школам рекомендации по проведению обучения в новом учебном году из-за ситуации с коронавирусом

Соответствующее письмо опубликовано на сайте департамента. В нем собраны требования и рекомендации по безопасному обучению с 1 сентября.

Как будут работать школы в желтой и оранжевой зоне карантина

Если регион перейдет в желтую или оранжевую зону, то на этой территории будет запрещено:

посещать школы учащимися и проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты), если там нет более 20% вакцинированных работников учреждения;

посещать школы учащимися, если на самоизоляции из-за контакта с человеком с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и работников;

родительские собрания можно проводить только в онлайн-режиме;

посещать школы лицам, не являющимся участниками образовательного процесса.

В то же время родителям разрешить индивидуально посещать школы при наличии у них документа о вакцинации или отрицательного результата теста на COVID-19, который проведен не позднее 72 часов до посещения учебного заведения.

Добавим, что тогда такой визит нужно предварительно согласовать с руководителем заведения, а во время него использовать защитные маски и проводить термометрию. Но допуск родителей детей с инвалидностью не требует предварительного согласования.

Как будут работать школы в красной зоне карантина

Если в регионе установят красный уровень эпидемической опасности, то там запрещается:

посещение школы учащимися, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов, если там вакцинировано менее 80% работников.

Организуя обучение в школе, нужно:

проводить термометрию;

педагогам использовать средства индивидуальной защиты, в том числе защитные щитки;

соблюдать режим проветривания помещений и правила дезинфекции;

разработать и придерживаться расписаний и маршрутов движения (использование всех входов в здание для предотвращения скопления);

минимизировать передвижение учащихся между учебными кабинетами и тому подобное.

Также в Киеве школам рекомендуют

учащихся 1, 5, 10 классов, первокурсников колледжей и вузов переводить на дистанционное или смешанное обучение последними (с учетом эпидситуации в каждом отдельном классе);

в течение апреля-мая для выпускных 11 классов внедрить модульное обучение. Для этого нужно решение педсовета в начале учебного года;

начинать уроки в очном и дистанционном форматах не позднее 9: 30;

применять методику по проведению уроков на открытом воздухе с учетом погодных условий;

при необходимости корректировать периоды проведения осенних, зимних и весенних каникул в зависимости от эпидситуации;

родительские и собрания коллективов учебных заведений проводить исключительно в онлайн-режиме.

Как сообщалось,премьер заверил, что свчальный год начнется 1 сентября в обычном режиме.

Также Кличко сообщил, что Киев не планирует закрывать садики и начальную школу, в случае следующей волны пандемии COVID-19.

Кроме этого, стало известно, что Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах.

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