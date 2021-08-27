В Україні у двох регіонах епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні карантину

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В Україні нині всі регіони перебувають у "зеленій" зоні карантину, проте у двох областях епідеміологічні показники - не в межах норми

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України, пише RegioNews.

Зокрема, в Івано-Франківській області перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. За останніми даними, він у даному регіоні складає 54,2%, хоча ще днем раніше становив 40,7%.

Крім цього, в Черкаській області спостерігається низький рівень охоплення тестування на COVID-19. У цьому регіоні він протягом останніх двох днів перебуває у межах 273-299 тестів на 100 тисяч населення.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, що в Україні за 26 серпня виявили 2 032 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.