В Україні підтверджено 520 випадків зараження штамом "Дельта"
В Україні продовжує збільшуватись кількість випадків зараження штамом "Дельта". Вже офіційно зареєстровано 520 випадків інфікування даним штамом
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні поступово зростає: ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків, а вже 20 серпня - 520", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що 12 серпня було зареєстровано 300 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта".
5 серпня стало відомо, що в Україні офіційно підтверджено 143 випадки зараження штамом COVID-19 "Дельта".
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА