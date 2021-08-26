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26 серпня 2021, 12:41 92

В Україні підтверджено 520 випадків зараження штамом "Дельта"

26 серпня 2021, 12:41 92
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні продовжує збільшуватись кількість випадків зараження штамом "Дельта". Вже офіційно зареєстровано 520 випадків інфікування даним штамом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Кількість випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта" в Україні поступово зростає: ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків, а вже 20 серпня - 520", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 12 серпня було зареєстровано 300 випадків зараження штамом коронавірусу "Дельта".

5 серпня стало відомо, що в Україні офіційно підтверджено 143 випадки зараження штамом COVID-19 "Дельта".

коронавірус МОЗ медики пандемія штам Дельта

 
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