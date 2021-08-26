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26 серпня 2021, 19:06 18

Новий локдаун в України можуть ввести уже в листопаді – Кузін

26 серпня 2021, 19:06 18
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Фото з відкритих джерел
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У листопаді Україна може наблизитися до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть ввести і локдаун

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю ВВС News Україна, передає RegioNews.

За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді, - заявив Кузін.

Однак він відзначив, що якщо українці будуть робити щеплення, будуть дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Рішення про локдаун ухвалює місцева влада. Проте, за словами Кузіна, якщо ситуація дуже погіршиться, то локдаун по всій країні можуть ввести на національному рівні.

На запитання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах. Але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

Як повідомлялося, МОЗ планує в разі локдауну дозволити працювати компаніям, в яких буде 80% щеплених від COVID-19 співробітників.

Також Міністр фінансів заявив про можливий локдаун, що все залежить від свідомості суспільства.

локдаун червона зона COVID-19 санлікар Ігор Кузін

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