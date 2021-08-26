Симптоми у хворих на "дельта"-штам - нетипові для COVID-19, – головна санітарна лікарка Буковини

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У Чернівецькій області у хворих на "дельта"-штам коронавірусу зафіксували нетипові для захворювання COVID-19 ознаки

Про це сьогодні повідомила головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко в ефірі телеканалу "Чернівці", передає RegioNews.

Вона сказала, що "дельта"-штам нині переважає над усіма іншими штамами коронавірусу за кількістю нововиявлених випадків.

Переважає і переважатиме найближчим часом. Ми це бачимо з кількості зразків, в яких ми підтвердили "Дельту". Скажімо, є 100 зразків з позитивним результатом на COVID-19. Нам цікавим було визначити на той чи інший період часу, коли ж почне циркулювати вірус "Дельта", коли почне зростати кількість випадків, обумовлених саме цим штамом. 80% серед усіх досліджених зразків з позитивним результатом показали нам позитивні на штам "Дельта, – сказала Гопко.

Водночас посадовиця наголосила, що середній інкубаційний період зараження "дельта"-штамом COVID-19 становить три дні.

І небезпека полягає в тому, що якщо ми звикли до таких властивих ознак для COVID-19 як втрата смаку чи нюху і вже з високою вірогідністю розуміли, що це коронавірус. Зараз таких властивих ознак немає. Найчастіше хвороба проявляється такими звичайними властивими для ГРВІ проявів – як нежить, чхання, першіння в горлі, біль у горлі, – повідомила Наталія Гопко.

Вона також зауважила, що у хворих на "дельта"-штам спочатку не спостерігалася підвищена температура, проте згодом у них з’являться важкі прояви хвороби.

Як повідомлялося, в Україні підтверджено 520 випадків зараження штамом "Дельта".

Також 25 серпня на Буковині зафіксували першу смерть від коронавірусу штаму "дельта" - помер 66-річний пацієнт.