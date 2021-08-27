В Черновцах от медиков-практиков скрывают, кто из пациентов имеет "дельта"-штамм ковида - врач

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В Черновицкой области практикующим медикам, которые лечат ковид-больных в больницах, не известна информация о том, кто именно из пациентов больнен "дельта"-штаммом коронавируса

Об этом сообщила врач-инфекционистка Черновицкой областной клинической больницы Ольга Кобевко в прямом эфире на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Медик отметила, что ее часто спрашивают о пациентах из Буковины, у которых обнаружили штамм "Дельта", а также о летальном случае среди таких больных.

И о том, что многие больные с "дельтой" лежат сейчас в больницах. Но мы, врачи, на сегодня ни одного пациента не знаем с "дельтой". Для нас не имеет значения, будь то дельта или другой штамм. Потому что это не влияет на лечение. Возможно, это где-то важно для эпидрасследования, возможно важно для воздействия на родственников этого пациента, чтобы они побыстрее вакцинировались...,- сказала Ольга Кобевко.

Она добавила, что ей неприятно слышать информацию о "дельта"-инфицированных пациентах на Буковине, при этом "понимать, что практикующие медики являются абсолютно незначимыми для этой власти".

Потому что получается так, что для нас эта информация не должна доноситься. Об этом поименно может знать губернатор, но об этом не может знать ни один медик, который работает именно в "красной" зоне именно с этими пациентами, – сказала инфекционистка.

Она добавила, что "это странно и страшно. Потому что есть и угроза для медика, и какое-то неуважение от власти".

Как сообщалось, 25 августа на Буковине зафиксировали первую смерть от коронавируса штамма "дельта".

В общем в Украине подтверждено 520 случаев заражения штаммом "дельта".